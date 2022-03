Varginha é contemplada em evento ‘Digitaliza Brasil’

Além do vice-prefeito Leonardo Ciacci, o superintendente da Fundação Cultural de Varginha, Marcos Benfica e o diretor da TV Princesa, o Nyei Nadeia também estiveram presentes na cerimônia. No evento, foi assinado os contratos das cidades mineiras contempladas pelo programa.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O vice-prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, esteve nesta quarta-feira (16), na solenidade de entrega de contratos às cidades mineiras contempladas pelo programa ‘Digitaliza Brasil’. Além de Ciacci, o superintendente da Fundação Cultural de Varginha, Marcos Benfica e o diretor da TV Princesa, o jornalista Nyei Nadeia também estiveram presentes na cerimônia.

“A informação é uma das coisas mais importantes, porque o cidadão bem informado torna-de mais difícil de ser manipulado. E é este nosso objetivo, levar por meio dos veículos da imprensa da prefeitura a informação precisa, correta e concreta para todo o Brasil” – disse Ciacci.

O evento também contou com as presenças do secretário de Estado de Cultura, Leônidas Oliveira; do Presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Glen Lopes Valente e secretário do Ministério da Comunicação, Maximiliano Martinon, que assinou os contratos.