Empresários demonstram confiança nos negócios

Índice geral de confiança (resultado da média entre percepção atual e futura) teve o resultado de 110,25 pontos.

A última pesquisa sobre a confiança dos empresários do Conselho Empresarial do Sul de Minas, realizada durante as reuniões presenciais no mês de setembro, continua demonstrando uma visão otimista no contexto atual, que se refere ao terceiro trimestre de 2022, e também para os últimos três meses do ano.

O índice geral de confiança (resultado da média entre percepção atual e futura) teve o resultado de 110,25 pontos, representando aumento de 1,92 em comparação com a pesquisa anterior. No que se refere à confiança atual (3° trimestre/2022) o índice atingiu 109,67 pontos, apresentando uma considerável alta de 3,34 em relação ao trimestre anterior. Com relação às perspectivas para o 4° trimestre de 2022, o índice de confiança futura atingiu o nível de 110,83 pontos, uma alta de 0,50 ao que se verificou na pesquisa passada.

Analisando os quesitos pesquisados, pode-se verificar que, no contexto atual, cinco apresentaram resultados positivos. Mais uma vez os destaques principais foram os quesitos Segmento de Atuação (123 pontos) e Contratações (112 pontos), confirmando que as empresas pesquisadas estão contratando mais do que demitindo neste período. Novamente, o quesito Investimento ficou positivo e melhor que na sondagem anterior (107 pontos), sempre salientando que isso é um ponto fundamental para a recuperação e melhoria dos negócios. Em nível negativo mais uma vez ficou o quesito Economia Nacional (99 pontos), porém em um nível bem melhor que na última pesquisa, mostrando que o empresariado começa a confiar mais no avanço das questões econômicas do país.

Em relação às perspectivas futuras para o 4º trimestre de 2022, os números mostram que os empresários pesquisados estão otimistas em relação a cinco quesitos. Como destaques positivos estão o Segmento de Atuação (126 pontos), Vendas (117 pontos) e Contratações (114 pontos) todos eles acima do que foi verificado na última pesquisa. O último trimestre do ano costuma melhorar os negócios e as vendas, o que será positivo para as empresas. No nível negativo está o quesito Inadimplência (97 pontos), explicado pela percepção dos empresários de que o aumento do endividamento das famílias pode comprometer a capacidade de pagamento dos consumidores.

De uma forma geral, é possível notar que nas três pesquisas realizadas neste ano de 2022 a confiança futura se manteve estável, já os níveis de confiança atual e geral se expandiram, sempre em um contexto otimista. O controle da inflação, via ações de política fiscal, foi importante para melhorar o ambiente dos negócios. No entanto, as incertezas sobre a economia mundial e as desarticulações nas cadeias produtivas internacionais ainda atrapalham o planejamento de longo prazo. No ambiente interno, o resultado das eleições presidenciais trará um horizonte para o planejamento empresarial e uma noção melhor sobre as reformas a serem realizadas.

