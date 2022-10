Outubro Rosa: Unis celebra conquista do Selo de Responsabilidade Social Feminina com palestra de conscientização e aula de defesa pessoal

Colaboradores de diversos setores da Instituição se reuniram no Bloco E, para acompanhar uma palestra de conscientização.

Recentemente, o Instituto ELA concedeu ao Grupo Unis o Selo de Responsabilidade Social Feminina, que busca apoiar e incentivar as escolas, universidades e empresas no desenvolvimento de projetos e ações que favoreçam as mulheres em situação de vulnerabilidade social, profissional e emocional no Brasil.

Para comemorar esta conquista e dar sequência às atividades da campanha Outubro Rosa que a Instituição vem realizando durante todo o mês, o Núcleo de Diversidade e o Departamento de Recursos Humanos realizaram, na última terça-feira (25/10), uma manhã muito especial para os colaboradores do Unis na Cidade Universitária, em Varginha.

Em um primeiro momento, colaboradores de diversos setores da Instituição se reuniram no Bloco E, para acompanhar uma palestra de conscientização, prevenção e reflexão sobre o câncer de mama, conduzida por Adelita Ribeiro Lopes, que compartilhou com os presentes a sua história de superação do câncer de mama.

Após a emocionante palestra e uma rodada de sorteios de cupons de desconto para exames e brindes para os presentes, o novo Reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, Prof. Felipe Flausino, esteve com os colaboradores parabenizando a todos pela conquista do Selo de Responsabilidade Social Feminina pela Instituição, e reforçando o compromisso do Unis em dar sequência e amplificar cada vez mais as ações voltadas a beneficiar mulheres em vulnerabilidade social, emocional e profissional.

Em seguida, para finalizar a manhã de atividades, as colaboradoras do Unis receberam uma aula introdutória de Defesa Pessoal Feminina, conduzida pelo professor Deleon Ferreira e sua equipe, que orientaram as mulheres sobre como identificar e se comportar em situações de perigo, através da prática do Krav Maga.

A defesa pessoal criada em Israel, já é adotada por forças de segurança e civis no mundo inteiro, com o objetivo de dar a qualquer pessoa, independente de sexo, idade ou porte físico, a capacidade de se defender contra qualquer tipo de agressão.

