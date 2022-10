Jogos Internos do Colégio Travessia movimentam a comunidade e arrecadam mais de três toneladas de alimentos, em Três Pontas

Jogos representaram uma semana de atividades muito prazerosas.

Entre os dias 17 e 21 de outubro aconteceram os Jogos Internos do Colégio Travessia, que envolveram todas as turmas do Colégio, do 1° período da Educação Infantil ao 3° ano do Ensino Médio, em uma semana de muitos esportes e exemplos de solidariedade.

Para dar início aos Jogos, o Colégio foi separado em duas equipes, verde e azul, e durante toda a semana aconteceram atividades, gincanas e jogos. As equipes possuem líderes de torcida e mascotes, que precisavam ter alguma relação com a seleção brasileira e/ou a Copa do Mundo de Futebol.

A cerimônia de abertura dos Jogos aconteceu no Ginásio Poliesportivo Aureliano Chaves, contando com a participação de todos os alunos, corpo docente, direção, coordenação e demais colaboradores do Colégio.

No Colégio Travessia aconteceram jogos como tênis de mesa, corda individual, caça ao tesouro, queimada, peteca, futsal, arremesso de peso, torta na cara, vôlei misto, entre outros.

A Apae de Três Pontas recebeu um momento único dos Jogos: “Um dia especial para pessoas especiais”. Cada equipe organizou uma manhã interativa para os alunos da Apae, com espaço para maquiagens, muita dança e futsal.

Durante toda a semana foi realizada, simultaneamente aos jogos, uma campanha de doação de alimentos não perecíveis, totalizando mais de 3 toneladas de alimentos arrecadados, para serem doados para uma instituição da cidade de Três Pontas.

Por fim, os Jogos representaram uma semana de atividades muito prazerosas, famílias envolvidas, alunos felizes, professores e equipes engajadas. A parceria das equipes foi marcante, e para além da disputa, foi uma semana que oportunizou aos alunos uma reflexão sobre suas vidas e a importância de voltar o olhar para o próximo. As famílias também aproveitaram os jogos para ensinar aos filhos a importância de saber ganhar e perder.

Sobre os Jogos Internos

Sendo uma tradição no Colégio Travessia, as 3 primeiras edições do Jogos Internos aconteceram nos anos de 2017, 2018 e 2019. Em 2020 e 2021 os Jogos não ocorreram devido à pandemia.

O ano de 2022 marca a volta dos Jogos Internos em sua 4ª edição, com o objetivo de ensinar a todos os estudantes do Colégio Travessia que, o mais importante é participar, é saber competir, é saber lidar com frustrações e vitórias, tendo empatia pelo adversário, respeitando o próximo, socializando-se e dessa maneira ampliando os laços de cidadania. É sobre saber, principalmente, trabalhar em equipe.

