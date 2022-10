Rikinho junto com alguns jovens refaz o corte lendário do Ronaldo Fenômeno

YouTuber fez um time de Ronaldo’s Fenômenos. Com o lendário corte do cascão.

Foto: Taismara Lima.

Youtuber com mais de 1 Milhão de inscritos, Rikinho faz corte de cabelo em homenagem ao Ronaldo Fenômeno e surpreende por onde passa.

Richard Willian, mais conhecido como Rikinho, é um jovem Youtuber e Influenciador Digital. Atualmente seu canal tem mais de 1 Milhão de inscritos.

Em clima de Copa do Mundo, o YouTuber fez um time de Ronaldo’s Fenômenos. Com o lendário corte do cascão, inspirando os jovens da nova geração para torcer muito pelo Brasil em busca do Hexa.

Junto com Hariston Guilherme que foi um dos produtores e parceiro ajudando nos detalhes, esse projeto está repercutindo no mundo inteiro através das redes sociais.

Com a proposta de homenagear o Ronaldo fenômeno, que foi o herói do pentacampeonato mundial, Rikinho junto com seus Ronaldo’s, criam conteúdos e fazem sucesso por onde passam: Shoppings, Praças, Escolas, Ruas, restaurantes e por aí vai.

Rikinho e Hariston Guilherme estão presente nas redes sociais e vem se tornando um fenômeno viralizando cada dia que passa, com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, 100.000 seguidores no Instagram e milhões de visualizações no TikTok.

Fonte: PR10 Comunicação.