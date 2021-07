Obras para construção de Área de Lazer, esporte e cultura têm início no Bairro Sagrado Coração

Conforme a administração municipal, área tem aproximadamente 1.500m²

Redação CSul / Foto destaque: Prefeitura de Varginha

Na tarde desta terça-feira (27), a Prefeitura de Varginha anunciou o início das obras para construção de uma área de lazer, esporte e cultura no Bairro Sagrado Coração. A população do bairro há tempos esperava pela criação de um destes espaços, e agora, equipes da Secretaria Municipal de Obras, já trabalham na área que tem aproximadamente 1.500m².

Segundo Marcão Tip Top, encarregado geral pela construção, o local ganhará parque infantil, academia de rua, bancos e outros atrativos como pista para zumba. “Também vamos reformar um imóvel aqui para o desenvolvimento de aulas e projetos sociais ligados ao Conselho Comunitário”, explica.

Toda a área, que fica na Av. dos Tachos, na esquina com a Rua Evânio Labre, será cercada com alambrado.

“Varginha não parou com a pandemia e estamos trabalhando incessante pela população em todas as áreas como essa aqui no Sagrado, como a que fizemos no Rio Verde e prosseguimos avançando em outros setores também”, ressalta o prefeito Vérdi Melo.