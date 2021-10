Pai e filho são assassinados dentro de casa em Alfenas

As vítimas foram agredidas com golpes de facão e depois baleadas. Conforme a polícia, pai e filho estavam morando no local há quatro meses, quando se mudaram de Santa Catarina.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Dois homens, sendo pai e filho, foram assassinados na noite desta terça-feira (26), no distrito do Barranco Alto, em Alfenas. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que o crime tenha sido uma execução. Uma idosa e uma adolescente de 15 anos, que também estavam na casa no momento do crime não ficaram feridas.

Ainda de acordo com a PM, três homens chegaram em um carro e invadiram a residência. Dois deles estavam armados com um facão e uma arma longa, que a polícia acredita ser um fuzil. Os criminosos usavam máscaras e blusas com capuz.

As vítimas foram agredidas com golpes de facão e depois baleadas. Conforme a polícia, pai e filho estavam morando no local há quatro meses, quando se mudaram de Santa Catarina.

Cinco suspeitos de envolvimento no crime foram presos nesta quarta-feira (27). O grupo foi localizado no Distrito dos Cavacos, em Alterosa. O carro utilizado nos homicídios também foi apreendido.

Os corpos das vítimas foram levados para o IML de Alfenas.

*Com informações: G1 Sul de Minas