Novo processo de licitação é realizado para o fornecimento de Kits de Agricultura e cestas básicas para alunos da Rede Municipal de Varginha

Foi retomado o processo de aquisição de novos Kits da Agricultura Familiar e cestas de alimentos, distribuídos pela Prefeitura de Varginha, por meio do Setor de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, os alimentos serão entregues às famílias dos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Inicialmente, a empresa vencedora do primeiro processo licitatório não possuía toda a documentação necessária para o fornecimento dos 36 mil kits alimento, então acabou por ser desclassificada, com isso um novo processo licitatório e chamada pública para posterior distribuição aos alunos conforme legislação vigente precisou ser feito em caráter de emergência.

A administração municipal tem urgência em finalizar a comprar e distribuir os alimentos o mais rápido possível para as famílias dos alunos da rede municipal de ensino.

Sobre os kits

Estes kits e também as cestas são compostos por alimentos que fariam parte da merenda escolar. Nas cestas de alimentos serão disponibilizados: arroz, feijão, macarrão, acũcar, molho de tomate, óleo de soja, sardinha, bolacha de água e sal e bolacha maisena. Já os kits de agricultura variam com a disponibilização de frutas e legumes, conforme os oferecidos em cada instituição.

Todos os estudantes matriculados nos CEMEIs e Escolas Municipais têm o direito de receber os Kits e cestas de alimentos, que serão adquiridos com recursos enviados pelo FNDE e complementados com recursos próprios, uma vez que os recursos do FNDE não são suficientes para a compra universal dos alimentos.