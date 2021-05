Ministério Público e Polícia Militar realizam operação conjunta no Sul de Minas

Operação ‘Ecossistema’ teve como principal objetivo desmantelar uma organização criminosa que vinha praticando reiteradamente o tráfico de drogas e diversos outros crimes nas cidades de São Lourenço, Caxambu e São Thomé das Letras.

Redação CSul/Foto: Divulgação MPMG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Núcleo Pouso Alegre, deflagrou na manhã desta sexta-feira (28), com o apoio da Polícia Militar, a Operação Ecossistema, com o objetivo de desmantelar organização criminosa que vinha praticando reiteradamente o tráfico de drogas e diversos outros crimes nas cidades de São Lourenço, Caxambu e São Thomé das Letras. Foram cumpridos nove mandados de prisão e nove de busca e apreensão.

Durante a operação, foram apreendidos 58 papelotes de cocaína, dois tabletes de maconha, 72 pedras de crack, 136 pontos de LSD (alucinógeno), uma arma de fogo, duas balanças de precisão, duas máquinas de cartão de crédito, além de R$ 3.824,30.

A Ecossistema contou com a participação de 42 policiais militares, 12 viaturas e dois promotores de justiça e revelou que uma organização criminosa formada por membros de uma mesma família movimentava cerca de R$ 100.000,00 mensais com a venda de drogas, e se encontrava preparada para exterminar a vida de um dos integrantes do grupo que furtou grande quantidade de drogas da organização.

As investigações tiveram início em 2019.

*Com informações: MPMG