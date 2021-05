Covid-19: Após decreto, somente postos de combustíveis e farmácias funcionarão em São João Batista do Glória

Medidas mais restritivas devem vigorar também nos dias 3 e 6 de junho, visando conter o avanço da pandemia.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de São João Batista do Glória emitiu decreto nesta sexta-feira (28), com medidas mais restritivas para conter a pandemia. Durante os dias 30 deste mês aos dias 3 e 6 de junho, somente estão autorizados o funcionamento de postos de combustíveis e farmácias. na cidade.

Conforme o documento, restaurantes, lanchonetes e bares somente poderão funcionar de segunda a sábado, até às 20h, com capacidade de 30%. Já no sistema delivery de alimentos, os estabelecimentos podem atender até às 23h, enquanto bebidas alcoólicas, até às 20h.

O turismo no município permanecerá suspenso de 3 a 6 de junho. Sendo que, a rede hoteleria somente funcionará até o dia 2, com capacidade reduzida de 30%. Atividades religiosas devem acontecer somente até as 20h, com distanciamento de três metros.

Estão proibidas festas, comemorações familiares e eventos públicos ou privados. Ainda conforme a administração municipal, PSFs não atenderão consultas de 31 de maio a 2 de junho, já que serão atendidos somente casos do novo coronavírus.

*Com informações G1 Sul de Minas / Foto destaque: Prefeitura de São João Batista do Glória