Museu Municipal apresenta espetáculo online em comemoração ao Dia do Folclore

Fonte: Fundação Cultural de Varginha / Foto destaque: Divulgação

Neste domingo (22/08), às 15h, o Museu Municipal de Varginha comemora o Dia do Folclore com a apresentação online do espetáculo “Ciranda Cirandinha, Vamos Todos Cirandar”, da Cia CarArteiro do Rio de Janeiro. O vídeo será transmitido pelo canal Varginha Cultural no Facebook e no YouTube e é voltado para público de todas as idades.



A apresentação tem texto e direção de Márcio Menta. O elenco é formado por Márcio Menta, como Dona Chica-cá, Virgínia Lyz, como Baratinha Mentirosa, e Ary Lange, que interpreta o Boi da Cara-Preta. Segundo o diretor, “mais do que uma simples atividade de entretenimento, a cantiga de roda tem um grande papel para o desenvolvimento cultural e intelectual do ser humano. Também conhecido como ciranda, esse gênero infantil tem caráter popular e sua principal característica é transmitir costumes e crenças, e também estimular a desenvoltura das crianças. Além de reproduzirem o folclore e as diferentes culturas, as cantigas têm o grande poder de estimular a criatividade e a imaginação, através de danças e letras simples, curtas e fáceis de memorizar”.

Para Lindon Lopes, diretor do Museu Municipal de Varginha, “será uma tarde de domingo muito divertida. Um simples trecho é o suficiente para resgatar memórias profundamente significativas da nossa infância: Marcha soldado, Alecrim dourado, Se essa rua fosse minha… e por aí vai! É importante que todos nós conheçamos as raízes de nossas tradições populares, que são transmitidas por meio de contos, lendas, anedotas, músicas, danças, vestuários, comidas típicas e tudo o mais que define a cultura popular.

A iniciativa faz parte do projeto “Manutenção das Atividades Culturais 2021”, realizado pela Associação Artística Janet Finatti em parceria com o Museu Municipal de Varginha e tem o apoio da Lei Aldir Blanc no âmbito do Estado de Minas Gerais.