Mercado Livre instala Centro de Distribuição em Varginha

Redação CSul/Foto: Divulgação Porto Seco

O Mercado Livre, maior empresa de e-commerce da América Latina, instalou, nos últimos dias, um Centro de Distribuição em Varginha. Localizado no Porto Seco do Sul de Minas, o CD está em atividade desde o último dia 14. Segundo a prefeitura de Varginha, cerca de 100 empregos diretos e indiretos já foram gerados. Inicialmente, o espaço atenderá cerca de 50 cidades da região.

“A chegada deste novo empreendimento, que é o futuro, o marketplace de internet, é muito importante para o condomínio Porto Seco, para a cidade de Varginha e região” – disse Breno Paiva, diretor do Porto Seco.

Segundo o secretário de desenvolvimento econômico de Varginha, Juliano Cornélio, a chegada do Mercado Livre consolida o município como polo logístico e industrial em Minas Gerais.

De acordo com o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, a chegada do Mercado Livre é um motivo de grande alegria à cidade, devido à relevância da empresa. O chefe do Executivo ainda destacou a geração de emprego e renda ao município.