Aluno do Unis se forma em curso a distância aos 78 anos e prova que não há idade para realizar sonhos

No ano de 2020, a eclosão da pandemia de Covid-19 fez despertar diversos impactos mentais, psicológicos e sociais que acometeram toda a população mundial. O isolamento social, alimentado por uma ameaça direta à saúde de todos, fez elevar em muito os diagnósticos de ansiedade e depressão em nossa sociedade.

O senhor Sebastião Roberto Reis, mais conhecido como Roberto Reis, foi uma das pessoas que também viveu essa realidade. Impedido de sair de casa pela idade avançada (75 na época), Roberto sentiu muito a falta do contato, principalmente com a mãe, dona Geralda Francisca de Carvalho Reis (94 anos na época) e caiu em uma depressão profunda em 2020.

Vendo a situação vivida pelo seu Roberto Reis, o filho dele, que atua como professor no Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), Prof. Dimas Reis, tomou uma atitude que iria transformar a vida do pai, matriculou o seu Roberto no curso de Gestão Financeira EaD do Unis, no ano de 2021.

“Era um sonho que eu tinha, mas um sonho que ficou no passado, porque eu tinha certeza que eu não podia enfrentar uma faculdade. Até porque eu sempre fui assalariado, ganhando um salário mínimo ou pouco mais que isso, e tinha três filhos, então eu decidi investir no estudo deles. Aí o Dimas me chamou para fazer uma faculdade, conhecer novas pessoas, esquentar a cabeça com outros problemas e eu falava que não, que estava muito velho pra isso, que não daria conta de uma faculdade, até que ele disse que eu já estava matriculado no curso de Gestão Financeira. Eu disse pra ele que não aguentaria ficar horas dentro de uma sala de aula e ele me explicou o que era o EaD, que eu poderia estudar em casa, pelo computador e assim começou.”, explicou o Sr. Roberto.

A partir daí, o seu Roberto encontrou um novo estímulo para acreditar e para movimentar a sua vida e seus objetivos. Ao longo de dois anos, ele se entregou plenamente aos estudos, teve aulas com o próprio filho, impressionou colegas e professores e teve um excelente aproveitamento, que o levaram a, no último sábado (25/02) participar da sua cerimônia de colação de grau, e receber o diploma diretamente das mãos do filho, no palco do Theatro Capitólio em Varginha, em frente a todos os seus colegas, professores, familiares e amigos.

“A vaidade verdadeira que fica comigo é saber da ascensão de um aluno. Não importa se é ascensão profissional ou muito mais ascensão pessoal, e no caso específico do meu pai foi uma necessidade de vida. Através do Unis eu vi uma alternativa para ocupar a cabeça do meu pai com outros problemas, além de ter a grande oportunidade de ser professor dele. Com ele eu tive um cuidado todo especial, porque além de um aluno eu tinha um carinho e uma motivação pessoal para que isso se tornasse um sucesso.”, comentou o Prof. Dimas Reis.

Mas ficou faltando algo nessa cerimônia. A dona Geralda, mãe do seu Roberto, não pôde estar presente no Capitólio pela sua idade avançada (agora com 97 anos), mas isso não impediu o filho de viver um momento especial com a sua maior referência de dedicação e perseverança. Finalizada a cerimônia de Colação de Grau, o seu Roberto foi liberado a quebrar um protocolo que obriga os formandos a devolverem as becas de formatura após o evento, e foi vestido de beca até a casa da mãe para mostrar e registrar a sua conquista, tudo isso com muitos abraços e beijos que tanto fizeram falta a ele durante a pandemia e foram o principal motivador para hoje ele viver essa transformação.

O Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino, que conduziu a sua primeira colação de grau neste sábado, destacou com este acontecimento a importância da EaD para toda a nossa comunidade que busca realizar o seu sonho de concluir o ensino superior e encontrar novos horizontes para suas jornadas, como o Sr. Roberto. “A distância não diminui a importância. A educação a distância inclui, a educação a distância quebra barreiras e encurta qualquer distância. Foi na EaD que iniciei minha carreira no Unis e tenho muito orgulho de ver como essa forma de ensinar segue permitindo o desenvolvimento de novas habilidades, conhecimentos e realizando os sonhos da nossa gente. A história do Sr. Roberto é motivadora não só para alunos e futuros profissionais, mas para todos nós que vivemos a educação e acreditamos no potencial transformador dela. Este é mais um exemplo de que a realização de sonhos não tem hora, e nos dá uma vontade ainda maior de seguir empoderando toda a nossa comunidade para que possam transformar as suas realidades como fez o Sr. Roberto.”, destacou o Prof. Felipe.

O vídeo do seu Roberto chegando na casa da dona Geralda de beca viralizou e foi compartilhado inclusive no perfil pessoal do apresentador Luciano Huck, no Instagram, e já conta com quase 4 milhões de visualizações. Nas palavras do apresentador, essa é “A prova de que não há idade para realizar sonhos”. E é esta mesma mensagem que o Sr. Roberto deixa para todos nós, e para aqueles que ainda buscam concretizar esse objetivo: “A realização de um sonho não tem data de validade. Qualquer hora é hora. Nunca é tarde para realizar os seus sonhos.”, concluiu o Sr. Roberto.

Fonte: Grupo Educacional Unis