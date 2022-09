Marquinho da Cooperativa cobra da Prefeitura a ampliação de vaga nas creches

Vereador solicitou a listagem com o número de crianças aguardando por uma vaga nos Cemei’s.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

O problema com as filas de espera para conseguir vaga nos Centros Municipais de Educação Infantil – Cemei´s, não é de hoje. De acordo com o vereador Marquinho da Cooperativa, muitas famílias são dependentes das creches para a retomada ao trabalho e, devido à extensa fila de espera, acabam não conseguindo as vagas em tempo hábil, o que compromete a qualidade de vida dos integrantes. É diante deste problema que Marquinho vem, de forma recorrente, solicitando providências cabíveis em curto prazo para que todas as famílias sejam contempladas com o serviço público que lhes é de direito. “A Constituição Federal prevê assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. Independentemente da remuneração dos pais ou da situação da família, a creche é um direito social que muitos pais não usufruem devido à alta demanda e baixa disponibilidade”, enfatizou o propositor.

Como a demanda por vagas nos centros de educação infantil tem sido muito alta, de forma recorrente os vereadores têm sido procurados por munícipes que pedem ajuda para solucionar o problema, por isso Marquinho da Cooperativa, mais uma vez, solicitou informações e cobrou medidas urgentes a serem tomadas pelo Poder Público a fim de tapar o buraco existente entre oferta e demanda, na educação infantil. “Precisamos ampliar de forma rápida e eficiente o número de vagas disponíveis nas creches ou escolas municipais, com o fim de atender à crescente demanda existente na cidade e reduzir o tempo de espera nas filas. Uma saída é firmarmos parceria, ou mesmo a compra de vagas, com as instituições particulares, diminuindo – ou mesmo zerando, a fila por uma vaga municipal. Trata-se de um mecanismo temporário para atender a essa situação emergencial enquanto o poder público municipal busca meios para expandir a rede municipal de ensino”, acresceu o vereador.

No requerimento entregue à Prefeitura, Marquinho solicitou a listagem com o número de crianças aguardando por uma vaga nos Cemei’s, bem como o tempo médio de espera nas filas. Além disso, questionou a possibilidade de “compra” vagas nas instituições particulares e a construção de novas creches na cidade.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha