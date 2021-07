Inverno castigante em Varginha e região

Monte Verde -4,5°C, Maria da Fé -3,5°C, Varginha -1,8°C, Passos 0,4°C, Machado 3,8° e Passa Quatro 4,5°C.

Redação CSul / Foto destaque: Tiago Rezende

Há tempos os mineiros não testemunhavam um inverno tão intenso. Seguindo a linha das previsões anteriores, Varginha e região continuaram registrando baixas temperaturas e geada.

Em Varginha, segundo termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta sexta-feira (30) o município chegou a registrar 2,2°C. Porém, moradores anotaram temperaturas ainda mais baixas, na Fazenda dos Tachos, zona rural do município, termômetros registravam -1,8°C pela manhã.

Segundo o INMET, as baixas temperaturas ficaram dentro do esperado. Toda a região registrou geada.

Manhã mais fria

Honrando sua reputação, Monte Verde, distrito de Camanducaia, um dos municípios mais gelados do Sul de Minas, teve a menor temperatura do estado, sendo -4,5°C. Vale ressaltar que, está também foi a temperatura mais baixa registrada naquele município nos últimos 10 anos. Conforme o INMET, a menor temperatura no distrito havia sido anotada em 2011, quando foram registrados -3,8°C.

Maria da Fé segue com recorde de frio

Todavia, Maria da Fé ainda segura o recorde de temperatura mais baixa de 2021. No último dia 20, termômetros no município registraram -5°C, sendo esta a segunda menor temperatura do Brasil, naquele dia. Por lá, nesta sexta-feira, o INMET anotou -3,5°C.

Demais cidades

Outras cidades da região também registraram uma manhã gelada, em Passos as temperaturas ficaram em 0,4°C, em Machado 3,8° e Passa Quatro 4,5°C.

*Com informações G1 Sul de Minas