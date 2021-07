Coronavírus: Vérdi Melo estima que em outubro jovens de 12 a 18 anos deverão ser imunizados

Chefe do Executivo reforçou comprometimento com a imunização durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29), o prefeito Vérdi Melo (Avante) detalhou decreto que flexibiliza atividades no município e também falou do comprometimento da cidade na imunização contra a covid-19.

O chefe do executivo estima que, toda a população deve estar imunizada com as duas doses até o fim do ano. Vérdi destacou que o município segue o Plano Nacional de Imunização. “Até 30 de setembro [vamos ter vacinado] 18 anos ou mais. E em outubro crianças e adolescentes de 12 a 18 anos. Nossa expectativa é de que no final do ano a gente consiga vacinar toda a população com as duas doses necessárias”, disse.

Ainda durante a coletiva, o médico infectologista e superintendente da Covid-19, Dr. Luiz Carlos Coelho, explicou que Varginha está próxima de avançar no critério de idade. Conforme o infectologista, o município deverá avançar quando a imunização dos grupos prioritários for concluída. Ainda segundo Dr. Luis Carlos Coelho, a previsão é de que isso aconteça em breve, caso o governo permaneça enviando lotes dos imunizantes como no ritmo atual.

