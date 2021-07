“É o momento de retomarmos as atividades econômicas”, disse Vérdi Melo durante coletiva de imprensa

Novo decreto exclui restrição de horário para bares, restaurantes e lanchonetes. Boates estão autorizadas a funcionar com 50% da capacidade máxima.

Redação CSul / Foto destaque: Reprodução CSul *Foto tirada antes da pandemia da covid-19

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (29), na Sede da Associação Médica de Varginha, o Prefeito Vérdi Melo detalhou os próximos passos de Varginha frente a pandemia. Conforme o chefe do executivo, o novo decreto será publicado nesta sexta-feira (30), com vigência até 30 de setembro, mês em que novamente será avaliada a situação da pandemia na cidade.

O novo decreto que entra em vigor nesta sexta-feira, têm como principais mudanças a liberação das atividades, seguindo os protocolos sanitários da administração municipal. Dentre as principais mudanças estão: a retomada das aulas no próximo dia 2, com revezamento de turmas A e B, de forma ininterrupta; liberação do horário de funcionamento para bares, restaurantes e semelhantes; boates, casas de show, formaturas e festas de casamento, considerando que as boates e casas de show deverão funcionar com 50% da capacidade máxima, já eventos em locais abertos poderão funcionar com até 50% da capacidade, com máximo de 600 pessoas, enquanto que em locais fechados estão autorizados eventos com 40% da capacidade e no máximo 300 pessoas.

O documento ainda autoriza a prática de todas as atividades esportivas, inclusive coletivas, assim como o uso de equipamentos esportivos da prefeitura, o decreto também autoriza o uso de piscinas e áreas recreativas em clubes. Igrejas agora podem funcionar com 50% de sua capacidade máxima.

Vale ressaltar que, o uso de máscara nas vias do município segue obrigatório.

Durante a coletiva Vérdi Melo destacou que, “é o momento de retomarmos as atividades econômicas no município”. Se tratando da imunização contra a covid-19, o chefe do executivo disse que, “espera ter imunizado todos os maiores de 18 anos, até o dia 30 de setembro”.