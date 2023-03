Inscrições abertas para eleição de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

O COMPIR tem por finalidade propor políticas voltadas à promoção da igualdade racial

Foto: Prefeitura de Varginha

A Fundação Cultural de Varginha publicou nesta terça-feira (28/02) o edital para eleição dos representantes da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Varginha – COMPIR para o triênio 2023-2025.

O COMPIR tem por finalidade propor políticas voltadas à promoção da igualdade racial, combate ao racismo e efetivação de ações afirmativas visando à valorização e ao reconhecimento da participação histórica das populações negras e outras etnias vulneráveis à discriminação, reconhecendo-as como agentes sociais de produção de conhecimento, riqueza, estimulando a preservação de suas manifestações e inserção na sociedade.

O documento com todas informações está disponível em www.varginhacultural.com.br. A inscrição dos candidatos acontecerá de 13 a 17 de março de 2023, das 7h às 13h, na sede da Fundação Cultural (Praça Matheus Tavares, 121 – centro).

Poderão se candidatar a representante da sociedade civil no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial entidades e pessoas físicas da sociedade civil diretamente ligadas aos seguimentos:

– 01 (um) representante de organizações carnavalescas;

– 02 (dois) representantes de religiões com representação no município;

– 01 (um) representante de entidade de preservação ou divulgação das tradições culturais e artísticas afro-brasileiras;

– 01 (um) representante de organizações civis não governamentais de Defesa dos Direitos das minorias étnicas e/ou de promoção da igualdade racial;

– 01 (um) representante de grupos de Capoeira;

– 01 (um) representante de juventude oriunda de etnias historicamente excluídas;

– 01 (um) representante de mulheres oriundas de etnias historicamente excluídas;

– 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil.

O desempenho de atribuições ou funções dos conselheiros será considerado serviço público relevante, razão pela qual não poderão receber remuneração, gratificações e rendimentos de qualquer espécie. Os membros da sociedade civil deverão preencher os seguintes requisitos:

a) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

b) ser portador de título de eleitor no município de Varginha e estar em pleno gozo de seus direitos políticos

c) residir no município de Varginha-MG

d) representar entidade, associações, organizações de reconhecida atuação na área da promoção da igualdade racial no município de Varginha-MG.

e) não ter participado como conselheiro titular em duas gestões anteriores a esta eleição.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone / WhatsApp (35) 3690-2700.

Fonte: Prefeitura de Varginha