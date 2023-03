Clube de leitura “Leia Mulheres” realizará 1º Encontro em Varginha na Biblioteca Pública

A proposta é, como o nome diz, ler mulheres – autoras brasileiras e internacionais, clássicas ou contemporâneas.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Biblioteca Pública de Varginha receberá no próximo dia 08/03 (quarta-feira), às 19h, o 1º Encontro do Clube de Leitura “Leia Mulheres”. A iniciativa marca também as comemorações pelo Dia Internacional das Mulheres.

A incentivadora e mediadora da iniciativa em Varginha, a escritora Luciane Madrid Cesar, explica que o projeto começou em março de 2015 na cidade de São Paulo, com inspiração de uma autora e ilustradora inglesa no ano anterior. Nestes oito anos de história, o projeto já se espalhou por todo o Brasil.

“A proposta é, como o nome diz, ler mulheres – autoras brasileiras e internacionais, clássicas ou contemporâneas. Homens, leitores, são muito bem-vindos. Os encontros são abertos e gratuitos, sem necessidade de inscrição. É só chegar!”, destaca Luciane Madrid Cesar. Há também um grupo no Facebook para a interação constante entre as participantes https://www.facebook.com/groups/178425874896807/.

A primeira obra que será discutida no grupo será “Pequena Coreografia do Adeus”, de Aline Bei. A autora constrói um retrato tão sensível quanto brutal sobre família, amor e abandono. O livro foi finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura em 2022. Há um exemplar para o empréstimo na Biblioteca Pública, que também pode ser adquirido em lojas virtuais no formato de e-book e livro físico.

A Biblioteca Pública de Varginha está localizada na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – centro. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e Biblioteca Pública.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 9 9181-0288 ou pelo (35) 3690-2141.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha