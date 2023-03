Motociclista fica ferido após colisão com carro, em Alfenas

Ocorrência foi registrada na Av. Juscelino Barbosa.

Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quinta-feira (1°), o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atendimento de acidente envolvendo colisão entre motocicleta e carro na Avenida Juscelino Barbosa, centro de Alfenas.

A colisão ocasionou ferimentos no motociclista que, necessitou de atendimento pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. A vítima teve escoriações nos braços, pernas e uma contusão no braço direito.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros aplicou o protocolo de atendimento pré-hospitalar, imobilizando o membro contundido e realizando os demais atendimentos dentro da unidade de resgate.

O condutor do automóvel não se feriu.

Fonte: Corpo de Bombeiros