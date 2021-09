Inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico terá anúncio de 12 novas empresas em Varginha, diz prefeitura

Segundo a administração municipal, é prevista a geração de 1000 empregos diretos para o município dentre as 12 empresas que vão se instalar na cidade.

A prefeitura de Varginha disse, nesta quinta-feira (16), que na inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que acontecerá nesta sexta-feira (17), às 9h, no Teatro Mestrinho, localizado no Colégio Marista, será anunciada a chegada de 12 novas empresas à cidade. Ainda conforme a administração municipal, é prevista a geração de 1000 empregos diretos para o município.

A cerimônia, que marcará a inauguração da nova secretaria – localizada no prédio do Cesul Lab, na Rua José Gonçalves Pereira, 129, na Vila Pinto, contará com a presença de lideranças políticas e empresariais, com destaque para o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passálio; o presidente do INDI, João Paulo Braga Santos; além de deputados e representantes dos Poderes Executivo e Legislativo.

“Trata-se de um momento muito importante para Varginha. Mesmo com a pandemia, conseguimos equilibrar nossa economia e, agora, celebramos a vinda de novos investimentos para a cidade” – enfatizou o prefeito de Varginha, Vérdi Melo. Segundo ele, dentre as 12 empresas que vão se instalar na cidade, estão indústrias do ramo de torrefação de café, de equipamentos médicos e de produtos da construção civil.

“Essa conquista é fruto do trabalho do nosso secretário Juliano Cornélio e de toda equipe da prefeitura, que não mede esforços no sentido de atrair novos investidores para a cidade. Sem contar que Varginha é uma cidade bem estruturada, com grandes atrativos” – disse Vérdi.

Ainda conforme o prefeito de Varginha, o fato da cidade contar com uma boa infraestrutura, com água e esgoto tratado; o aeroporto regional; o Porto Seco – que recebe serviços de toda natureza – além dos espaços educacionais e de saúde, tais como, três hospitais particulares, um público, também aa Unidade de Pronto Atendimento e, agora, a criação do Hospital da Criança, atraí investidores para o município.

“Retomar o crescimento e trabalhar o futuro, esse é o nosso maior investimento. Vivemos um cenário de grandes transformações, com isto a SEDEC se transforma e se adapta diariamente às mudanças, buscando, sobretudo, a inovação e atração de investimentos” – disse o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Juliano Cornélio.

Segundo Cornélio, como resultado nos primeiros seis meses de governo, é possível destacar ações como o Decreto de Liberdade Econômica, a parceria com o Governo de Estado, com o INDI, com os empresários locais e entidades empresariais, estamos começando a colher os frutos, fazendo com que Varginha seja o grande pólo de atração de investimentos com a vinda de novas indústrias e a expansão e outras já instaladas na cidade.

“Ao falar em desenvolvimento econômico, não podemos deixar de falar em inovação, educação, infraestrutura, empreendedorismo, incentivos e ambiente de negócios. Portanto, nesse sentido, com a nova Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Varginha, estamos rumo à retomada dos investimentos, da liberdade econômica, das integrações dos setores privados e entidades, da inserção competitiva da cidade e sobretudo, colocando Varginha na liderança entre as melhores cidades do país para se investir” – concluiu o secretário.