Varginha Esporte Clube confirma patrocínio pontual para estreia no Melão

Direção do clube confirmou nesta quinta-feira (16), parceria com a GiFix Parafusos como patrocínio pontual para o jogo deste domingo (19), diante do Atlético de Três Corações.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação VEC

O Varginha Esporte Clube confirmou nesta quinta-feira (16), a parceria com a GiFix Parafusos como patrocínio pontual para o jogo deste domingo (19), diante do Atlético de Três Corações, válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.

Segundo a direção do VEC, a marca será estampada na parte principal do uniforme. Ainda conforme a direção, a parceria é de suma importância para o clube, pois demostra que o empresariado de Varginha vem, aos poucos, depositando confiança na equipe e no trabalho do grupo.

A GiFix já estampa sua marca na parte superior do short do clube e, esse patrocínio, de acordo com a cúpula do VEC, demostra que a empresa vê na equipe um grande aliada para potencializar a visibilidade de seus negócios.