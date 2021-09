Covid-19: Varginha começa aplicação de dose de reforço em idosos

Segundo a prefeitura, inicialmente, o público-alvo a receber a dose de reforço serão os idosos acima de 60 anos, que receberam as duas doses há mais de seis meses.

Redação CSul/Foto: Gil Leonardi/Imprensa-MG

A Prefeitura de Varginha comunicou, na noite desta quarta-feira (15), o início da vacinação de reforço contra a Covid-19. Segundo a administração municipal, a dose será aplicada a partir das 15h, no Lar São Vicente de Paulo. Inicialmente, o público-alvo a receber a dose de reforço serão os idosos acima de 60 anos, que receberam as duas doses há mais de seis meses.

Ainda conforme a prefeitura, a dose de reforço será a Pfizer. Além do Asilo Lar São Vicente de Paulo, demais asilos particulares também receberão a dose de reforço.

Posteriormente, para a dose de reforço, será aguardado o encaminhamento de quantitativos do Ministério do Saúde aos idosos e imunossuprimidos, que estão aptos para receber a dose de reforço.

Vale ressaltar que, nesta quarta-feira (15), foi finalizada a vacinação com pelo menos a primeira dose no público adulto, ou seja, maiores de 18 anos. Nos próximos dias, de acordo com o Secretaria Municipal de Saúde, será divulgado novo cronograma para vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos.