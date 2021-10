Hospital Bom Pastor arrecada lenços em Campanha do Outubro Rosa

A ação tem o intuito de resgatar o sorriso, a alegria e a autoestima das mulheres que estão em tratamento contra a doença.

Durante o mês de Outubro/2021, o Hospital Bom Pastor promoverá a campanha de arrecadação de lenços para cabeça, destinados às pacientes em tratamento contra o câncer de mama. A ação tem o intuito de resgatar o sorriso, a alegria e a autoestima das mulheres que estão em tratamento contra esta doença.

As doações acontecerão, no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, nos seguintes pontos:

Lojas Chilli Beans Centro e Garden Shopping;

Adega Restaurante Varginha/Três Pontas;

Loja Isabella Corsetti;

Point Academia;

Studio JL Cabeleireiros;

Stúdio de Tatuagem Cleiton Tatu;

UPA;

Hospital Bom Pastor, nas Recepções da Oncologia, Ambulatório Oncológico, Pronto Atendimento, Recepção da Ortopedia e Recepção Principal.

Além desta campanha, o Hospital Bom Pastor realizará diversas atividades em comemoração ao Outubro Rosa:

A fachada do hospital estará iluminada na cor rosa; acontecerão palestras com enfoque nos cuidados durante o tratamento, mitos sobre alimentação e câncer, disseminação de atitudes de prevenção, dentre outras. Será ministrado, também, um minicurso de automaquiagem destinado às pacientes.

Também acontecerá depoimentos e encenações teatrais que, além de reforçar a autoestima, visam levar mensagens de apoio às pacientes oncológicas.

“Todas as mulheres são especiais ao seu jeito, mães, filhas e esposas. Todas têm a necessidade de se cuidar, não deixem de fazer o autoexame. Agradeço a comissão e os patrocinadores pela importante ajuda neste evento” – disse o presidente da FHOMUV, Edson Antônio Meneguelli.

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, agradeceu o empenho de toda a equipe de profissionais que atende aos pacientes no Centro Regional de Oncologia.

Divulgação Prefeitura de Varginha

Vale enfatizar que, o Outubro Rosa é um mês simbólico, no qual as campanhas de prevenção têm como objetivo conscientizar sobre a necessidade de realização do autoexame e alertar a todos sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha