Homem é encontrado morto no Carvalhos, em Varginha

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 30 anos, não portava documento, mas foi reconhecida por testemunhas. Perícia constatou morte por facadas e pedradas.

Redação CSul/Foto: Reprodução

Um homem foi encontrado morto na madrugada deste domingo (26), no bairro Carvalhos, em Varginha. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 30 anos, não portava documento, mas foi reconhecida por testemunhas.

Ainda conforme a PM, a suspeita é que a confusão tem começado em uma rua do bairro. A Polícia Militar foi até o local por volta das 3h15 e encontraram o morto morto. O rapaz apresentava lesões no rosto e nas pernas. Uma faca e várias pedras foram localizadas ao lado do corpo.

O médico do SAMU, que esteve no local, constatou o óbito. A perícia esteve no local e averiguou lesões provocadas por faca e uma lesão na cabeça proveniente de pedrada.

Segundo a PM, buscas aos autores do crime já começaram, no entanto, até o momento desta publicação ninguém havia sido preso. A Polícia Militar disse, ainda, já existir um suspeito.

*Com informações: Varginha Online