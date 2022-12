Dr. Armando Fortunato deixará cargo de Secretário Municipal de Saúde a partir do dia 31

Médico comunicou seu afastamento por questões familiares e profissionais.

Redação CSul / Foto: Arquivo CSul/Divulgação Câmara Municipal de Varginha

O médico Dr. Armando Fortunato Filho ratificou seu afastamento do cargo de Secretário Municipal de Saúde nesta terça-feira (27). Fortunato não ocupa o cargo a partir do dia 31.

Através de documento encaminhado ao Prefeito Vérdi Melo e ao vice Leonardo Ciacci, o médico afirmou estar deixando o cargo por questões familiares e também de ordem profissional.

Armando destacou ao chefe do executivo os desafios do cargo durante a pandemia da covid-19 e aproveitou para elogiar a gestão da administração municipal durante o momento delicado, “ter sido convidado a participar da sua equipe de governo no momento mais delicado da assustadora pandemia foi um enorme desafio para este médico sanitarista concursado, mas sua liderança como prefeito, seu dinamismo e sua sensibilidade social foram cruciais na condução desse período tão triste para todos nós”.

Ele ainda destacou que, “apesar da pandemia, junto com nossos comprometidos profissionais de saúde e sempre com seu total apoio e participação, conseguimos avançar em diversas frentes e iniciativas, sendo importante reconhecer e agradecer nestes 18 meses na Secretaria de Saúde”, disse.

O médico também destacou seus trabalhos ocupando o cargo. Confira abaixo:

Implantação do CENTRO AMBULATORIAL CIRÚRGICO (Policlínica Central) – para a realização de Pequenas cirurgias

Discussão junto ao gestor de saúde sobre a viabilidade de implantação do Serviço de Assistência Especializada – SAE Ampliado e CRIE (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais); ✓3) Doação em convênio com a Fundação Rocha Braga/UNIMED no fornecimento de 1.200 consultas por ano de especialidades em consultórios particulares;

Inauguração do Centro Municipal de Vacinação;

Inauguração do Posto de Atendimento de Coleta Externa – PACE /HEMOMINAS;

Edição da Portaria no qual nomeamos servidores, médicos e farmacêuticos isentos, sem conflitos de interesses, para instituir a Comissão Farmácia Terapêutica, na qual estamos atualizando uma nova listagem de medicamentos da rede pública municipal, visando menor custo com eficiência e eficácia já reconhecidas.

Contratação emergencial na UPA para prestação de serviços médicos de uma nova empresa gestora visando principalmente garantir a permanência de profissionais médicos com salários mais justos, em especial na Clínica Pediátrica;

Contratação de supervisores psicanalistas para os três CAPS’s;

Contratação de sete estagiários remunerados de psicologia

Implantação do Consultório de Oftalmologia na Policlínica Central;

Manutenção das atividades do Comitê Municipal de Prevenção das Arboviroses Urbanas transmitidas pelo Aedes Aegypti,

Implantação do Projeto EducaVisa inicialmente pela rede de supermercados e posteriormente com dentistas, em iniciativa da Vigilância Sanitária Municipal;

Contratação de Equipe de Médicos nas Especialidades UROLOGIA e ORTOPEDIA (Policlínica Central);

Descentralização da avaliação dos projetos arquitetônicos para estabelecimentos de alto risco, junto à SES/MG para agilizar diversos projetos sanitários principalmente da área de saúde do nosso

Implantação do Serviço de Ostomia na FUVAE;

Reforma das Unidades de Saúde – UBS: Corcetti, Damasco, Vila Barcelona, e Vista Alegre (Zona Rural):

Aquisição do Equipamento Oncológico “ACELERADOR LINEAR”, para o Hospital Bom Pastor,

Contratação de Serviços de TELEMEDICINA: ECG/EEG/ HOLTER/ com maior agilidade e menor custo para administração municipal:

Implantação da CMO – Comissão Municipal de Oncologia

Contratação de 28 recepcionistas para as Unidades de Saúde para melhor atendimento aos usuários na linha de frente;

Conquista de mais três Equipes de Saúde da Família (Credenciamento pelo Ministério da Saúde) nos bairros: a) Nova Varginha; b) Bouganville / Belo Horizonte; c) Jardim Estrela;

Ampliação do quadro de Médicos na Rede: a) Pediatras de 06 para 14 profissionais; b) Ginecologistas: de 07 para 14 profissionais clínicos; c) 4 (quatro) médicos clínicos gerais para os PSFs,

Elaboração do termo de referência do T.I (Tecnologia da informação) da empresa de sistemas da informação para atender a Secretaria Municipal de Saúde, UPA e Hospital Bom Pastor, ✔24) Portal da Secretaria Municipal de Saúde já elaborado e de fácil acesso com várias informações de interesse público com melhor comunicação entre todos:

Instalação do grupo de empreendedores para implantação do Centro de Tratamento Integral do Diabético, em andamento; ✔26) Solicitação de Credenciamento do serviço de diagnóstico por imagem, PET SCAN, já instalado no Município através de pactuações do Sistema Único de Saúde – SUS;

Encerrar o relatório da Comissão de Tratamento de Traumas na cidade de Varginha que deverá ocorrer em um único hospital evitando-se o tratamento neurológico, TCE em um hospital (HRSM) e o de fraturas no Hospital Bom Pastor,

Credenciamento de mais um consórcio de saúde, CISLAGOS, que oferece novas oportunidades de atendimentos médicos e exames complementares com valores vantajosos;

Disponibilização de um profissional médico para prestar serviço no setor de vigilância sanitária que em breve irá assumir a fiscalização dos hospitais, consultórios dos profissionais de saúde do Município:

Em andamento o convênio com a Faculdade de Ciências Médicas FCMMG da pós graduação no Hospital Regional de especialidade médicas, embrião para implantação de um Faculdade de Medicina em Varginha

O Prefeito Vérdi Melo elogiou o profissional assim como seu desempenho no cargo. O chefe do executivo ainda não anunciou o nome do novo Secretário de Saúde.

*Com informações Noticiando Varginha