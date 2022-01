Governo de Minas antecipa pagamento dos servidores em janeiro

Salários serão pagos excepcionalmente no 4º dia útil para evitar aglomerações; servidores que não abriram as contas deverão comparecer a uma das agências para o saque.

O Governo de Minas irá antecipar, em caráter excepcional, o pagamento dos servidores estaduais neste mês de janeiro para o 4º dia útil, ou seja, esta quinta-feira, (6/1). A medida ocorre por causa da mudança da folha de pagamento dos servidores para o banco Itaú.

Este será o primeiro mês que os servidores receberão seus salários por meio do novo banco. A antecipação será realizada justamente para evitar aglomerações nas agências no 5º dia útil do mês.

Vale ressaltar que os servidores estaduais que não abriram a conta no banco Itaú não deixarão de receber o salário referente ao mês de dezembro de 2021. Para garantir o recebimento do pagamento, foi feita a abertura de uma conta salário para os servidores que perderam o prazo.

Desta forma, será possível sacar o pagamento em qualquer agência do banco, independentemente da unidade em que a conta salário foi vinculada. Para isso, será necessário ter em mãos o documento original de identificação e CPF. Na ocasião, o servidor deverá regularizar a situação junto ao banco, abrindo uma conta corrente ou fazendo a opção de como quer receber o salário.

Para o servidor que optou por receber o salário em uma conta corrente Itaú, o crédito do seu salário será feito de forma automática sem a necessidade de comparecimento à uma agência do banco. Nestes casos, para facilitar as consultas e transações bancárias, está disponível o app Itaú no computador (www.itaú.com.br/computador) ou no celular pela loja de aplicativos (Apple Store ou Play Store).

Caso o servidor tenha optado pela portabilidade salarial, a transferência do valor para outra instituição também será feita de forma automática, sem a necessidade de comparecimento à uma agência Itaú. Dessa forma, ele deve conferir diretamente no banco escolhido se o crédito salário foi efetuado. Em alguns casos o valor pode ser creditado ao longo do dia.

A migração da folha de pagamento dos servidores do estado de Minas Gerais para o banco Itaú vem sendo anunciada desde julho de 2021 e entrou em vigor a partir deste mês de janeiro de 2022.

Atendimento aos servidores

Nos dias 6, 7 e 10/1, para melhor atender aos servidores, as agências Itaú do Estado funcionarão das 8h às 17h – com exceção daquelas localizadas em shoppings centers, que seguem as regras de horário de cada local.

Dúvidas ou mais informações estão disponíveis pelo canal do RH Responde ou também na central de acolhimento Itaú, pelo telefone: 0800-200-1940, de segunda a sexta, das 9h às 18h. Também está disponível para servidores já correntistas a central Itaú 30H, pelo telefone 4004-4828 (regiões metropolitanas) ou 0800-970-4828 (demais localidades) de segunda a sábado, das 8h às 22h.

Fonte: Agência Minas/Foto: Marcello Casal JR/Agência Brasil