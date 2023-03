Fim de semana será de atrações em Varginha

População poderá conferir show de Páscoa no Via Café, apresentação no Museu Municipal e encontro de jipeiros nas proximidades da Copasa.

Redação CSul / Foto: Divulgação/ Fundação Cultural

O fim de semana será movimentado em Varginha! As atrações deverão acontecer no Museu Municipal, no Via Café Garden Shopping e nas proximidades da Copasa.

O CSul lista as atrações para curtir em família neste fim de semana.

Show de Páscoa

No próximo domingo (2 de abril), o Via Café Garden Shopping será invadido por coelhos muito especiais e divertidos. Para comemorar a Páscoa, que será celebrada no dia 9 de abril, o empreendimento apresentará um show especial: A divertida fábrica de chocolates. O evento é gratuito e ocorrerá, às 15h, ao lado da Havan. Ao final da apresentação, todos os presentes poderão tirar fotos com os personagens em suas próprias câmeras fotográficas.

A história se passa em uma divertida fábrica de ovos de Páscoa. E toda aventura começa quando o chefe de cozinha pede para os coelhinhos prepararem receitas especiais para esse ano. Ao incluírem novos ingredientes à receita, tudo pode acontecer e a data festiva fica ameaçada de ocorrer. “Com esse espetáculo, além de divertir e entreter as famílias, nossa intenção é propor uma reflexão sobre o real significado da Páscoa. Portanto, é um show indicado para crianças e adultos que, certamente, viverão ótimos momentos juntos”, diz a gestora de Marketing, Etienne Bandeira.

Divulgação

Venda de ovos

Neste ano, há uma grande variedade dos ovos de chocolates e todos os produtos que envolvem a Páscoa nas prateleiras dos supermercados e lojas. São opções recheadas de brigadeiro, bombons, frutas, marshmallow, bolachas, entre outros. No Via Café Garden Shopping, os produtos podem ser encontrados nas Lojas Americanas, Cacau Show, Havan, Kopenhagen, M. Alta Confeitaria, 1 a 99 e Supermercados BH.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o comércio varejista de Minas Gerais prevê um faturamento de R$ 273,1 milhões com as vendas da Páscoa deste ano. Neste caso, se a expectativa se confirmar, o volume de vendas deve apresentar um crescimento de 1,4% em relação ao ano passado e o montante financeiro deve ser ainda melhor, com uma alta de 4%.

“Os palhaços que mergulham na maionese e escorregam no ketchup”

Divulgação

No próximo domingo (2), o projeto Visite o Museu no Primeiro Domingo do Mês apresenta o espetáculo infantil “Os Palhaços que Mergulham na Maionese e Escorregam no Ketchup”. A peça será apresentada a partir das 15h. Se o tempo estiver chuvoso, a apresentação será cancelada, uma vez que ela será realizada nos jardins do Museu Municipal e da Biblioteca Pública.

Além da apresentação infantil, o Museu ficará aberto para a visitação pública das 11h às 17h

Sobre a peça infantil

Com duração de 50 minutos, o espetáculo vai garantir muitas gargalhadas e diversão com a presença de dois bonecos de pano chamados “Maionese” e “Ketchup”, que adquirem vida no quarto de uma menina. Lá eles dançam, cantam e contam várias histórias de uma forma dramatizada e didática.

Eles são capazes de ensinar e se divertir ao mesmo tempo, porque criam no imaginário das crianças fantasias possíveis somente no mundo infantil resgatando e recuperando a arte do palhaço e mostrando que brincar é sinônimo de viver. No elenco estão Augusto Oliveira, Igor Carmácio e Oleir Libório.

A peça foi escrita pelos atores Lindon Lopes e Marcos Misael, montada em 2010 e encenada para os alunos da zona rural no projeto “ETeatro” com muito sucesso buscando através de brincadeiras, a musicalidade, a auto-estima, o afeto, além da aceitação das próprias fragilidades e embaraços como forma de “desarmar” o próprio coração.

“Queremos resgatar com esse trabalho, a forma prazerosa das brincadeiras tornando a cultura de fácil acesso, utilizando o teatro como instrumento de socialização, desenvolvimento humano, fortalecendo o respeito ao individuo e com isso, buscando a construção de um mundo mais justo”, diz Marcos Misael, autor e diretor do espetáculo.

A projeto “Visite o Museu no Primeiro Domingo do Mês” é realizado pelo empreendedor cultural Moisés Tadeu Terra. A iniciativa é viabilizada pela Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio da Unimed Varginha.

Encontro de jipeiros

Acontece neste sábado (1), em Comemoração ao Dia do Jipeiro, um encontro de jipeiros, em Varginha.

O local de saída será na trilha do Alto da Copasa, às 12h, com chegada na Venda do Marcolino, na estrada Varginha/ Carmo da Cachoeira.

Na inscrição será cobrado R$50 por Jeep, vale ressaltar que, por participante deverá ser fornecido 1/2 de carne para churrasco.

Haverá música ao vivo e sorteio de brindes.

*Com informações Via Café Garden Shopping e Fundação Cultural de Varginha