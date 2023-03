Empresas parceiras do Unis levam alunos de Arquitetura para a maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina

O primeiro grande evento de negócios e networking do ano para o setor, a Expo Revestir apresentou as tendências e lançamentos de mais de 300 marcas.

Entre os dias 14 e 17 de março, aconteceu, em São Paulo, a 21ª edição da Expo Revestir, a maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, realizada no São Paulo Expo, atingindo a marca de 85 mil visitantes de 59 países.

O primeiro grande evento de negócios e networking do ano para o setor, a Expo Revestir apresentou as tendências e lançamentos de mais de 300 marcas, revelando a forte e já consolidada indústria cerâmica brasileira entre outros segmentos.

Na ocasião, a loja Fecha e Puxa, de Varginha, em parceria com a empresa Pado, de São Paulo, ofereceram ao curso de Arquitetura e Urbanismo do Grupo Unis, duas vagas para levar alunos do curso gratuitamente para participarem da Expo Revestir, que foram ocupadas por Gabriel Vergino Naves e Taísa Maria Dias Prado.

Garantindo essa oportunidade aos alunos do Unis, as empresas Fecha e Puxa e Pado buscam fortalecer laços de parceria com a instituição, aproximando o mercado de trabalho do meio acadêmico, proporcionando também uma experiência única para os futuros profissionais.

“Além de criar referências, essa experiência traz aos alunos o benefício de estabelecer um relacionamento com futuros parceiros e fornecedores, tendo a oportunidade de conhecer novos produtos e serviços, que poderão ser inclusos em seu futuros projetos quando ingressarem no mercado. Por outro lado, as empresas também têm interesse em se aproximar dos alunos que serão profissionais do futuro”, concluiu Douglas Santana, proprietário da Fecha e Puxa.

