NAF oferece atendimento humanizado à famílias de detentos em Três Corações

Foto: Prefeitura de Três Corações

Três Corações é um dos 26 municípios mineiros que contam com o Núcleo de Apoio às Famílias, voltado ao atendimento de familiares de indivíduos privados de liberdade (IPL) admitidos no estado de Minas Gerais. Presta serviço humanizado aos cidadãos, fundamentado no princípio da dignidade humana, em consonância com o Regulamento e Normas do Sistema Prisional de MG – ReNP e Lei de Execução Penal – LEP (Lei 7.210/1984).

O NAF auxilia com orientações diversas, entrega de documentos dos detentos que são retidos no momento da prisão, cadastro para visitação, entrevistas, entre outros.

Cristina de Jesus Damas, supervisora do NAF de Três Corações, afirma que a criação do núcleo foi extremamente positiva. Agora fica mais fácil para os familiares terem acesso a informações importantes, como dias, horários e procedimentos necessários para visitação, por exemplo. O núcleo atua em contato direto com três assistentes sociais alocadas na penitenciária, o que facilita e traz mais eficiência ao trabalho realizado por elas, proporcionando um melhor atendimento.

Atendimento

Para outros serviços da UAI, o cidadão pode se deslocar até a unidade, que funciona à Av. Rei Pelé, 1048, Bairro Nossa Senhora Aparecida, e, também, agendar pelo app MG Cidadão ou pelo site www.mg.gov.br/pagina/agendamento-online-gratuito. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 35 3239 7500.

Fonte: Prefeitura de Três Corações