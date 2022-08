Festival reuniu milhares de pessoas em Nepomuceno

Semifinais e final acontecerão em Boa Esperança nos dias 8, 9 e 10 de setembro.

Foto: Festival Nacional da Canção

Chegou ao fim a quarta etapa classificatória do 52º Festival Nacional da Canção. Durante dois dias Nepomuceno, no Sul de Minas, respirou arte, música e recebeu visitantes de vários estados brasileiros. Milhares de pessoas estiveram na praça da matriz para acompanhar as apresentações musicais e artísticas.

Ao todo, 20 músicas foram apresentadas de compositores de vários estados brasileiros. Elas encantaram o público e os jurados tiveram a difícil missão de escolher quatro para as semifinais em Boa Esperança (8 e 9/9), garantindo a cada uma um prêmio mínimo de R$2.500,00.

Confirma as músicas classificadas:

MÚSICA: DONO DE MIM

CIDADE: TIÊTE – SP

COMPOSIÇÃO: VALÉRIA RODRIGUES E LUARA OLIVEIRA

INTERPRETAÇÃO: LUARA OLIVEIRA

CIDADE: FEIRA DE SANTANA – BAHIA

COMPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO: MARCEL TORRES E CAMILA PEREIRA

CIDADE: CATAGUASES – MG

COMPOSIÇÃO: THAYLIS CARNEIRO E GERE

INTERPRETAÇÃO: THAYLIS CARNEIRO E CARMIM, A BANDA

CIDADE: VITÓRIA – ESPIRITO SANTO

COMPOSIÇÃO: NANO VIANNA

INTERPRETAÇÃO: NANO VIANNA, LIDY BRITTO E ELIS TEOPHILO

Além das apresentações músicais durante esses dois dias, o público também acompanhou shows especiais. O cantor, compositor, guitarrista e produtor musical, Wilson Sideral, misturou elementos do rock, soul, mpb e blues em se show “Sideral”. Já Diogo Nogueira chegou com seu samba na noite de sábado. Cantor, compositor, portelense, bom de bola e bom de samba. Com 14 anos de carreira, mostrou o porquê é um dos principais nomes do cenário do samba brasileiro atual

As semifinais e final acontecerão em Boa Esperança nos dias 8, 9 e 10 de setembro.

Cultura na rua

Durante o dia, Nepomuceno recebeu atrações especiais na praça da Matriz. O público acompanhou o que há de melhor na música clássica, instrumental, teatro e dança e artes circenses. O evento encantou por ser uma opção cultural diferenciada, raramente oferecida para a população desses municípios. Momentos inesquecíveis e dias com muita alegria e cultura.

Sobre o Fenac

O Festival Nacional da Canção nasceu em 1971, no auge dos grandes festivais da televisão brasileira e, desde então, acontece ininterruptamente, levando boa música, além de muita diversão para cidades mineiras. E, neste ano, não será diferente, muita música de qualidade e grandes talentos estão sendo esperados no festival que vai entregar cerca de R$ 200 mil em prêmios e o troféu Lamartine Babo para ao vencedor. Foram 1.050 inscrições de 22 estado brasileiros.

Fonte: Fenac