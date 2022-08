Colégio Nova Geração promove evento em comemoração ao “Dia do Soldado”

Evento foi realizado em comemoração ao Dia do Soldado, abordando a data comemorativa.

Foto: Grupo Unis

Em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado no dia 25 de agosto, alunos do Colégio Nova Geração receberam, no dia 30 de agosto, no auditório do Colégio, uma palestra para elucidar a importância do soldado do exército brasileiro, além de uma apresentação da banda da EsSA – Escola de Sargentos das Armas, que abrilhantou as homenagens.

Para os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, foi realizada a palestra cujo objetivo era informar sobre a vida de um soldado e sua importância. Para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, houve a apresentação dos 36 integrantes da banda da EsSA, regidos pelo tenente Bethiman e pelo mestre sub-tenente Emerson.

O evento foi realizado em comemoração ao Dia do Soldado, abordando a data comemorativa, a história e a geografia, uma vez que a Escola de Sargento das Armas está situada na cidade de Três Corações (MG), sendo ponto turístico e cultural do município.

Fonte: Grupo Unis