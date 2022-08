Alunos do Colégio Travessia visitam ONG das Vidinhas

Visita teve ligação com o conteúdo trabalhado com os alunos na disciplina de Língua Portuguesa.

Foto: Grupo Unis

No dia 25 de agosto, os alunos do 3° ano do Ensino Fundamental I do Colégio Travessia, visitaram a ONG Recanto das Vidinhas, em Três Pontas, que conta com cerca de 250 animais recolhidos por maus tratos.

O Prof. Francisco Fabiano Diniz Junior, proprietário do Recanto das Vidinhas, se prontificou a mostrar aos estudantes como funciona todo o trabalho da ONG, como resgatam os animais na rua, lugar onde dão banho, os canis que são separados por afinidades dos animais e também contou sobre as feirinhas de adoção que acontecem todo sábado no supermercado Mart Minas.

A visita teve ligação com o conteúdo trabalhado com os alunos na disciplina de Língua Portuguesa, na qual estão estudando sobre o trabalho das ONGs que cuidam dos animais abandonados e sobre as feiras de adoção.

Na visita, os alunos foram acompanhados pelos professores do Colégio e pela equipe de apoio de sala.

Fonte: Grupo Unis