Correio do Sul comemora 76 anos de jornalismo sério e tradição

14 de julho de 1945 – 14 de julho de 2021… E assim se passaram 76 anos de circulação ininterrupta. São 76 anos redigindo e descrevendo os principais fatos, acontecimentos e transformações vivenciados pela nossa população e na busca incansável em noticiar de forma imparcial, trazendo e narrando os fatos como aconteceram.

São 76 anos dedicados em buscar o melhor para Varginha e região, enaltecendo as qualidades de cada cantinho do Sul de Minas e de Minas Gerais.

Ao longo desses 76 anos vivenciamos muitas transformações, sejam elas industriais, tecnológicas, de costumes, e agora, desde março de 2020, nos vimos amedrontados, encurralados e com nossa liberdade censurada por um vírus que sabe se lá como surgiu.

Podemos dizer que ao longo desses 76 anos, nunca havíamos nos deparado com tamanha tristeza, sofrimento e perdas, não só para a população brasileira, como mundial.

Em junho último, o Brasil atingiu a triste marca de mais de 500 mil vidas perdidas para este vírus chamado Sars Covid-19. Mas não foram 500 mil mortes que o vírus deixou; deixou milhares de familiares, entes queridos e amigos sem chão, sem norte, deixou também milhões de desempregados e a fome voltou a amedrontar nosso Brasil.

Fábricas foram fechadas, comércios encerraram suas atividades, casas de shows e espetáculos praticamente desapareceram do mapa.

Fomos abrigados a nos distanciar, acabaram os beijos e abraços, as confraternizações, festas e churrascos aos finais de semana.

Enfim surgiu um novo jeito de se viver! O home Office que imaginamos um dia ser realidade, foi importado de imediato para o presente e hoje domina grande parte das empresas, escritórios e de executivos. A reunião por vídeo conferência já é mais comum do que a presencial.

Esperamos em um futuro bem próximo noticiar que o vírus foi extinto, que vidas não serão mais perdidas e que tudo isto que vivemos faça apenas parte da história, e que triste história.

Enfim, ficamos por aqui e gostaríamos de agradecer a cada um de vocês e dizer que Não teríamos chegado nesses 76 anos de circulação ininterrupta, se não fossem vocês, nossos leitores, assinantes, internautas, seguidores, anunciantes e parceiros.

Nosso muito obrigado e que continuemos nos encontrando pelas páginas do Diário Correio do Sul, pelo portal de notícias www.correiodosul.com e pelas redes sociais do Correio do Sul.

Por: Guilherme Paiva Campos/Foto: Divulgação Correio do Sul