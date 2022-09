Lema deste ano é “Medicação Segura”.

Redação CSul / Foto: Hospital Bom Pastor

A equipe do Hospital Bom Pastor participou de uma atividade especial em comemoração ao “Dia do Paciente”, celebrado no dia 17 de setembro.

A dinâmica foi ministrada pela enfermeira Fabiana. Neste ano o lema da campanha é “Medicação Segura”.