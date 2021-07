Entidades cadastradas no banco de alimentos da prefeitura de Varginha recebem doações

Cerimônia foi acompanhada pelo vice-prefeito Leonardo Ciacci, que representou a prefeitura, tendo em vista a viagem do prefeito Vérdi a Brasília; ao todo, 19 entidades foram beneficiadas.

Representando o prefeito Vérdi Melo, que estava em viagem à Brasília, onde foi recebido pelo diretor da presidência do Senado, Alexandre da Silveira, o vice-prefeito Leonardo Ciacci participou nesta quarta-feira (14), da cerimônia de entrega para 19 entidades ativas cadastradas no Banco de Alimentos de Varginha, de mantimentos (achocolatados e Nescafé) , que foram doados Programa de Arrecadação de Alimentos (PAA), pelo programa “Mesa Brasil”, do grupo SESC, da região de Belo Horizonte, que distribui alimento para o Estado.

Presente na solenidade, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Social, Sérgio Takeish, falou do trabalho do PAA, que foi todo reestruturado para melhor atender as entidades que representam as comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade. “Hoje é um dia especial, quando repassamos para essas entidades este alimentos que recebemos a título de doação, certos de que serão muito bem recebidos pelas famílias, ainda mais neste momento de pandemia, quando a economia foi severamente comprometida”, disse Serginho.

Divulgação Prefeitura de Varginha

Em suas palavras o vice-prefeito Leonardo Ciacci fez questão de levar uma mensagem de agradecimento do prefeito Vérdi Melo às entidades que se dedicam a cuidar das pessoas mais necessitadas. “Varginha é a cidade que menos tem sofrido com os reflexos da pandemia. Temos trabalhado ainda mais buscando equacionar a saúde, a economia e nossos programas sociais”, disse Leonardo Ciacci.

Falando para os representantes das entidades presentes, ele agradeceu a todos pelo trabalho. Por chegarem ate as famílias em situação de vulnerabilidade no momento que mais necessitam. Quero aqui também parabenizar a equipe do PAA, pelo trabalho que realizam. Sempre com o objetivo de fazer o bem para todos”, salientou o vice-prefeito.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha