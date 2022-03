Empresa investirá R$ 35 milhões em nova fábrica de capacetes em Varginha

Fabritech implantará uma nova unidade industrial na cidade, com previsão de geração de até 350 vagas permanentes, sendo 70% delas para mulheres.

A Fabritech, uma das principais fabricantes de capacetes e viseiras para motociclistas do país, vai instalar uma nova unidade na cidade de Varginha, no Sul de Minas Gerais. O investimento previsto será de R$ 35 milhões com expectativa de geração entre 300 e 350 empregos permanentes. O protocolo de intenções com o Governo de Minas já foi assinado pela empresa e as obras devem começar no segundo semestre.

A empresa fabrica os capacetes da marca Axxis, com tecnologia e certificação europeias. A atual unidade, em Limeira (SP), tem uma produção de 15 mil capacetes por mês. Os produtos são distribuídos para 1.200 pontos de venda espalhados por todos os estados brasileiros.

“O projeto de Varginha terá uma capacidade de produção de 80 mil unidades para atender a demanda nacional e já estamos em tratativas para exportar para a Europa. Cerca de 70% da nossa mão de obra é feminina, já que o processo de montagem demanda mais delicadeza e atenção aos detalhes”, conta o CEO da Fabritech, Marco Antonio Mascaro.

Segundo o executivo, vários fatores contribuíram para a escolha por Minas Gerais para a nova unidade da empresa, como os benefícios fiscais, o corredor de importação e incentivos para o e-commerce, além do Porto Seco localizado em Varginha, o que facilita a importação de insumos e a exportação dos produtos acabados. Marco Antonio afirma que o Estado se mostra hoje empenhado em facilitar os novos investimentos e geração de empregos pela iniciativa privada.

“Notamos que o Governo de Minas está olhando para o empreendedor de forma mais amigável, pensando em auxiliá-lo na estruturação do negócio e na construção de parcerias para viabilizá-lo, e não somente em cobrar do empresário os impostos, até antes da implementação da unidade. Isso motiva a gente a empreender em Minas. Outros estados parecem que têm o prazer em atrapalhar o empreendedor. Isso precisa mudar no Brasil e Minas Gerais já está à frente nesse processo”, afirma.

‘Polo das Duas Rodas’

A Fabritech não é a primeira empresa focada no mercado de ‘duas rodas’ a se instalar em Varginha. A cidade já possui a Riba Brasil, pioneira na fabricação de motocicletas elétricas e que também está aproveitando a expansão deste mercado prevista para os próximos anos.



Com intermediação da Invest Minas, a empresa anunciou, em novembro passado, um investimento de R$ 8,5 milhões na ampliação da produção visando os mercados interno e externo. A empresa possui ainda os serviços de compartilhamento de motos e assinaturas de baterias.

“A nova unidade da Fabritech em Minas é mais uma grande notícia e vai reforçar ainda mais a cadeia da mobilidade na região, criando a possibilidade de atrair mais fornecedores para a região. Esse fortalecimento favorece ainda mais a atração de investimentos, gerando mais empregos e riquezas para os municípios”, afirma Josiane Rafaella Faleiro, analista de promoção de investimentos, que negociou o projeto.

A atuação da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG) também foi fundamental para a decisão da Fabritech de trazer suas operações para Minas Gerais, na análise do subsecretário da Receita Estadual, Osvaldo Scavazza.

“A participação da Comissão de Política Tributária da SEF (CPT/SEF) foi essencial, tendo em vista a aprovação do tratamento tributário setorial destinado às importações de mercadorias para revenda, conhecido como TTS Corredor de Importação, e do TTS E-commerce. Além disso, aprovamos o tratamento tributário beneficiado para as operações interestaduais com os capacetes produzidos no estado, uma vez que a operação interna de industrialização desses equipamentos é alcançada pela isenção do ICMS, explica Scavazza.

Fonte: Agência Minas/Foto: Divulgação Fabritech