Em virtude do Dia de Finados, prefeitura de Varginha intensifica ações no Cemitério Municipal

Segundo a prefeitura, o Serviço Municipal Funerário de Organização e Luto (Semul) e a Vigilância Ambiental terão presença constante no local.

Devido às celebrações do Dia de Finados, que acontece na próxima terça-feira, 02 de Novembro, o Setor de Vigilância Ambiental, em conjunto com o Serviço Municipal Funerário de Organização e Luto (Semul) manterá, segundo a prefeitura de Varginha, presença constante e atuante no Cemitério Municipal. Ainda conforme a prefeitura, as ações já terão início nesta quinta e sexta-feira, dias 28 e 29, quando os agentes de combate às endemias irão percorrer todos os jazigos, visando eliminar e colocar areia nos depósitos de água parada.

Já terça-feira (2), os agentes retornaram ao mesmo local, a fim de realizar trabalhos de mobilização social, com montagem de tendas, onde serão distribuídos panfletos alertando os visitantes como se proceder no combate ao Aedes Aegypti e, também, irão realizar a higienização das mãos dos frequentadores do local, com álcool gel e distribuição de máscaras descartáveis, seguindo os protocolos de enfrentamento à Covid-19.

Após esta data, funcionários do SEMUL e demais agentes retornarão ao local, onde farão a eliminação de todos os depósitos de água parada, tais como vasos, pratinhos e floreiras dos jazigos.

“O Setor de Vigilância Ambiental, na pessoa de José Donizeti de Souza, Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental, pede aos visitantes que utilizem areia nos vasos de flores naturais, bem como priorizem o uso flores artificiais. Recomenda ainda aos usuários que utilizem máscaras constantemente e higienizem as mãos” – publicou a prefeitura.