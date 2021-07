Em parceria com o Sebrae, prefeitura de Varginha realiza o “quinta empresarial”

Projeto é elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Varginha (Sedec) em parceria com o Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, onde serviços de gestão e orientações de negócios serão oferecidos gratuitamente para empresários e empreendedores da cidade.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae, realiza o “Quinta Empresarial” com orientações e empresários.

A Quinta Empresarial é um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Varginha (Sedec) em parceria com o Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, onde serviços de gestão e orientações de negócios serão oferecidos gratuitamente para empresários e empreendedores da cidade. O projeto terá início a partir do dia 22/07 e abordará temas como: inovação; finanças; marketing; gestão; etc..

De acordo com o secretário de desenvolvimento econômico, Juliano Cornélio, “o objetivo da Quinta Empresarial é apoiar micro e pequenos empresários na gestão de suas empresas, no intuito que elas se tornem perenes, principalmente no momento desafiador que estamos vivendo”.

Os atendimentos serão realizados todas as quintas-feiras na Sedec – Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Varginha, localizada na Rua José Gonçalves Pereira, nº 129, 2º andar- Vila Pinto, das 9h às 17h.

Devido a pandemia os atendimentos deverão ser agendados pelos telefones 3690 4103 e 3690 4008.