Receita Federal e Prefeitura de Poços de Caldas inauguram Ponto de Atendimento na zona Sul

Foto destaque: iStockphoto/Getty Images

A Receita Federal e a Prefeitura de Poços de Caldas inauguram nessa sexta-feira, 16 de julho às 15h o Ponto de Atendimento Virtual na zona sul, na Rua Álvaro Quinteiro Junior 345.

A abertura oficial do PAV contará com a presença do Delegado da Receita Federal em Varginha, auditor-fiscal, Michel Lopes Teodoro; do Prefeito Sérgio Azevedo e do chefe da agência da Receita Federal em Poços de Caldas, analista tributário Edgar Mollo Filho.

O PAV de Poços de Caldas é o primeiro do Sul de Minas implantado em uma cidade onde existe agência da Receita Federal. O Delegado da Receita Federal em Varginha Michel Lopes Teodoro explica a importância desse PAV para cidade: “como a agência fica geograficamente distante, estamos disponibilizando o atendimento da Receita Federal no PAV, evitando que os cidadãos que moram na zona sul precisem se deslocar até o centro para serem atendidos. Nosso foco é atender toda a sociedade, mas em relação aos PAV, a principal beneficiada é a população hipossuficiente.”

O que é PAV?

Os pontos de Atendimento Virtual são uma iniciativa da Receita Federal em conjunto com as Prefeituras Municipais que têm por objetivo aumentar a capacidade de atendimento local da Receita Federal; disponibilizar nas prefeituras, o acesso a várias opções de serviços e facilitar o acesso dos contribuintes, evitando assim que tenham que se deslocar até as agências e CAC da Receita Federal em outros municípios.

O atendimento é realizado por um servidor da Prefeitura que avaliará as solicitações, prestará orientações e caso seja necessário, encaminhará os documentos, por processo digital, para que a Receita Federal conclua o atendimento.

PAV em funcionamento

Em todo o Sul de Minas já estão em funcionamento 47 Pontos Virtuais de Atendimento nas cidades de: Alpinópolis; Andradas; Areado; Bom Sucesso; Camanducaia; Cambuí; Campanha; Campos Gerais; Campestre; Candeias; Caldas; Carmo da Cachoeira; Carmo de Minas; Carmo do Rio Claro; Carmópolis de Minas; Caxambu; Cristais; Delfim Moreira; Elói Mendes; Extrema; Guapé; Guaranésia; Ipuiúna; Itaú de Minas; Jacuí; Lambari; Machado; Maria da Fé; Monte Santo de Minas, Monte Sião; Muzambinho; Nepomuceno; Ouro Fino; Paraguaçu; Paraisópolis; Pedralva; Perdões; Piranguinho; Poço Fundo; Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí; Santo Antônio do Amparo; São João Batista do Glória; São Gonçalo do Sapucaí; São Tomás de Aquino; Três Corações e Três Pontas.

Fonte: Receita Federal