Horários e itinerários para a zona rural são confirmados

Os horários para o transporte para a zona rural foram confirmados. Os ônibus vão sair de segunda à sexta-feira do ponto central, na Praça Getúlio Vargas.

Conforme a Prefeitura de Varginha, “esse início está em caráter experimental no qual está sendo analisado o estado em que se encontram as estradas rurais devido ao intenso período chuvoso neste início do ano”.

Confira ao lado os dias e horários que os ônibus estarão atendendo as comunidades rurais do Barreiro, Bela Vista, Martins, Mascatinho, Ribeirão Santana e Flora.

Confira:

