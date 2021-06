Dia dos Namorados: Lojistas de Varginha apostam em clientes de última hora

Setor de flores conta com bom faturamento durante a data; restaurantes têm reservas esgotadas.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto destaque: Imagem Ilustrativa

Com a correria do dia a dia, fica difícil conciliar os afazeres com as compras. O Dia dos Namorados neste sábado (12), encerra as datas comemorativas do 1° semestre de 2021. O comércio e as floriculturas se destacam nas vendas para os apaixonados. Neste ano, como a data é celebrada no fim de semana, a expectativa é que a movimentação seja acentuada para as vendas de última hora.

Comércio e flores em Varginha

A florista Maria Aparecida informou ao CSul que é de praxe que o movimento seja maior nas horas que antecedem a data ou no dia em que é celebrada. “Com certeza vai ter muita procura, brasileiro sempre faz isso. As vendas não estão ruins”.

Conforme a florista, as rosas vermelhas que estão ligadas diretamente ao afeto e amor, seguem sendo as favoritas para a data.

Se tratando de roupas e acessórios, os lojistas também estão esperançosos e a expectativa é vender muito, mesmo se o clima estiver para chuva. “Esperamos vender muito nesse Dia dos Namorados, ainda mais com esse tempo. Com o brasileiro é tudo de última hora, então a expectativa é muito boa. O pessoal fica mais animado durante o fim de semana”, disse Marcela Arruda, gerente de vendas.

A data também é boa para o setor de roupas íntimas. Rendas e tecidos confortáveis são muito procurados, seja para presentear ou surpreender. Segundo a gerente, Vera Cristina, as vendas estão boas e o otimismo permanece. “Muita gente deixa para última hora, esperamos muito movimento”.

Restaurantes e filmes

Em Varginha, quem planejava ter um jantar romântico e não se apressou em reservar mesas, provavelmente não conseguirá. Boa parte dos restaurantes da cidade estão com reservas esgotadas. Devido à pandemia do novo coronavírus, os estabelecimentos estão atendendo com metade de sua capacidade máxima.

Muitos casais abriram o leque de opções e decidiram celebrar a data desfrutando de um bom hambúrguer artesanal ou pratos típicos das temperaturas mais baixas. É o caso do estudante de jornalismo, Alisson Marques. “Buscamos algumas opções de barzinhos e restaurantes, porém a maioria já estava com as reservas preenchidas. Com isso, decidimos comemorar em uma lanchonete artesanal”.

Para quem vai ficar em casa, o CSul lista sugestões de filmes românticos para assistir com aquele alguém especial: Uma Boa Ação (2014), A Dama e o Vagabundo (2020), Coincidências do Amor (2010) e Casa Comigo (2010).