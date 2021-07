Covid-19: Via Café Garden Shopping se torna ponto de vacinação para segunda dose

A inciativa, segundo a administração municipal, acontece através de parceria do empreendimento com a prefeitura.

Redação CSul/Foto: Divulgação Via Café Garden Shopping

A prefeitura de Varginha comunicou, nesta quinta-feira (22), que a partir da próxima segunda-feira (26), o Via Café Garden Shopping será mais um ponto de vacinação contra a Covid-19 na cidade. A inciativa, segundo a administração municipal, acontece através de parceria do empreendimento com a prefeitura, por meio da Superintendência de Combate a Covid-19 e contempla a vacinação da 2ª dose do imunizante.

Ainda conforme a prefeitura, o ponto de vacinação já está montado e funcionará de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h e aos sábados, das 10h às 16h.

Para se vacinar, o cidadão deverá apresentar documento de identidade, cartão SUS e cartão de vacinação que mostre a data agendada para a segunda dose da vacina. A nova sala de vacinação é uma opção a mais para que os moradores de Varginha possam se imunizar em horários diferentes dos oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e drive-thru.

Quem optar por ser imunizado com a 2ª dose no shopping, além de ter a flexibilidade de horário, também terá gratuidade de duas horas de estacionamento e descontos exclusivos nas lojas do centro de convivências. Para isso, basta apresentar o cartão de vacinação preenchido com as duas doses tomadas.

De acordo com o gerente de Vendas e Marketing do Via Café, Leonardo Andrade, a criação desse ponto de vacinação é uma forma de incentivar a população de Varginha a tomar a 2ª dose, visto que, segundo informações do município, cerca de 6% das pessoas ainda não compareceram aos postos para completar a imunização contra a Covid-19.

“Nosso papel enquanto shopping é contribuir para o bem-estar e saúde da nossa população, principalmente no momento de pandemia em que vivemos. Por isso, por sermos um ambiente seguro, de fácil acesso, com horário de funcionamento mais amplo e onde as pessoas podem vir com a sua família para descontrair, acreditamos que será uma grande oportunidade para que também possam se imunizar contra o coronavírus”, avalia.

Segundo o Doutor Luiz Carlos Coelho, superintendente especial no combate à Covid-19, essa é mais uma estratégia de adesão dos varginhenses à segunda dose da vacina.

Protocolos de segurança

Comprometido com o bem-estar do cliente, o Via Café Garden Shopping incorporou à sua rotina, um rigoroso protocolo de higienização e segurança, que garante tranquilidade a seus frequentadores.

O novo padrão de cuidados inclui o uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura corporal, sinalização indicativa para o distanciamento seguro e fluxo de pessoas, limitação do número de pessoas dentro do espaço e das lojas, automatização de estruturas de uso comum e a higienização periódica de sanitários, mesas e pisos com álcool gel 70%.