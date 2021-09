Prefeito de Varginha visita obras pela cidade

Vérdi esteve nos bairros São Sebastião e Sagrado Coração.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha visitou, nesta quarta-feira (15), a construção de novas obras pelo município. Vérdi esteve, inicialmente, no bairro São Sebastião, que irá receber uma nova academia de rua, anexa ao Conselho Comunitário. Posteriormente, o chefe do Executivo esteve no Sagrado Coração e se reuniu com a equipe do PSF de Vargem, onde foi solicitado a construção de um novo posto para atender a região.

“Estamos revitalizando esse espaço, dando vida numa importante área atendendo aos anseios da comunidade do Sagrado Coração e bairros vizinhos” – disse o prefeito. Vérdi também lembrou que outras regiões da cidade estão sendo beneficiadas, como por exemplo, o Mont Serrat, que irá receber uma praça com academia de rua.