Covid-19: Varginha anuncia dois novos pontos de vacinação

Com o objetivo de criar comodidade e flexibilidade, prefeitura instalou pontos de vacinação na Concha Acústica e no ‘Calçadão’, na Rua Wenceslau Braz. Locais funcionarão até a próxima sexta-feira.

Redação CSul/Foto: Gil Leonardi/Imprensa-MG

A Prefeitura de Varginha divulgou, neste final de semana, a abertura de dois novos pontos de vacinação contra a Covid-19 no município. Segundo a administração municipal, os locais para imunização serão colocados na Concha Acústica e no ‘Calçadão’, na Rua Wenceslau Braz.

Conforme a prefeitura, o objetivo é “criar comodidade e flexibilidade para que todos possam buscar por sua primeira, segunda ou dose de reforço”. Os novos pontos funcionarão no período de 13 a 17/12, das 15h às 20h, exceto na sexta-feira, dia 17, onde o horário será das 7h30 às 12h.

Dose de reforço

De acordo com a prefeitura, nesta terça-feira (14), será iniciada a aplicação da dose de reforço da vacina Janssen aos populares que tomaram a dose única.

A aplicação das doses acontece somente na Policlínica Central das 15h às 20h. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o púbico alvo inicial será os profissionais de saúde; pessoas de 50 a 90 anos; pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos e pessoas com BPC.De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), conforme orientação do Ministério da Saúde, pessoas imunizadas com a Janssen devem receber o reforço, do mesmo fabricante, no intervalo de dois a seis meses.