Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – 100 artigos sobre empreendedorismo: inovação e compartilhamento de ideias

A Hora do Empreendedor chega aos 100 artigos sobre empreendedorismo, levando informação com clareza à toda a sociedade.

Este é o artigo de número 100. É isso, mesmo! Desde que iniciamos a Hora do Empreendedor, você já leu 100 artigos sobre empreendedorismo.

100 artigos sobre empreendedorismo parece ser um número que pode surpreender. E surpreende, de fato.

8Do 0 aos 100 artigos sobre empreendedorismo*

Era início da quarentena forçada pela pandemia do Coronavírus, e eu só imaginava quando esse dia e esse número chegariam.

Parecia, realmente, muito distante. E era. Do primeiro até esse exato momento, foram dias, e dias, e dias.

Foi muito bom tomar a decisão de começar a escrever sobre algo tão sério, tão belo, e cada vez mais real.

O empreendedorismo faz parte dos nossos dias, e está ganhando força em várias cidades do Brasil.

Houve alguns motivadores para que esses 100 artigos sobre empreendedorismo viessem a existir.

Entre os principais, estão:

O trabalho e as profissões estão mudando;

A forma de se comunicar e se relacionar está cada vez mais fluida;

As pessoas precisam ouvir falar sobre empreendedorismo;

Atitude empreendedora pode ajudar a salvar empregos;

A crença de que a economia do Brasil e do mundo será salva pelo empreendedorismo.

Essas foram as principais razões para que eu iniciasse essa trajetória de pesquisar, curar e escrever esses 100 artigos sobre empreendedorismo.

E aqui falamos sobre muito mais que empreender. Tivemos inúmeras conversas sobre outros assuntos correlatos.

Além do empreendedorismo em si, muitas outras pautas foram abordadas aqui na Hora do Empreendedor, como:

Startups

Tecnologia

Marketing

Competências socioemocionais

O futuro do trabalho

Esses são temas recorrentes no mercado de trabalho e no dia-a-dia das profissões, e é importante que tenhamos ciência do que está sendo falado.

Não precisa ter medo do futuro

O futuro pode até parecer desesperador. Achamos que pode sucumbir, e nós, humanos, estamos fadados a desaparecer.

Muita gente acha que haverá uma revolução das máquinas, que robôs tomarão os empregos e que a humanidade ficará desamparada.

Sim. Muitos postos de trabalho sofrerão substituições de homens por máquinas, e tecnologias cada vez mais disruptivas vêm provando isso.

Entre os 100 artigos sobre empreendedorismo, falamos muito do futuro do trabalho.

Primeiro, para alertar sobre as transformações iminentes. Depois, para afirmar que não há motivo para desesperança.

Sem dúvida, é preciso que haja consciência por parte da sociedade acerca dessas mudanças.

Empresários, gestores públicos, trabalhadores e profissionais, além de toda a população precisam saber o que está mudando.

Mas também afirmamos que não há motivo para desespero.

Sendo assim, trouxemos o tema das competências socioemocionais para provar que o trabalhador é imprescindível para essas mudanças.

Somente o ser humano, com suas habilidades reais pode ajudar a sociedade a continuar evoluindo.

Tendo a tecnologia como aliada, inúmeros profissionais criaram startups e soluções inovadoras para toda a humanidade.

E é assim que construímos até agora os 100 artigos sobre empreendedorismo.

A Hora do Empreendedor tem o compromisso de trazer informação com clareza a toda a sociedade.

Hoje, a HE é veiculada em 15 canais de comunicação, em 04 estados do país, para diversos municípios e milhares de pessoas.

Nós agradecemos a todos os veículos de comunicação por este espaço, e principalmente a você, que nos lê, ouve e assiste.

A todo o público que acompanha a hora do Empreendedor, nossa gratidão por estar aqui.

E nesse sentimento seguimos, do 0 ao 100 artigos sobre empreendedorismo, desejosos de criar ainda mais conteúdo.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).