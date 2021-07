EJA segue com inscrições abertas até 3 de agosto: cinco escolas em Varginha oferecem oportunidade

Em todo o estado, 1.488 escolas disponibilizam modalidade de ensino.

Foto destaque: Pixabay

Jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos no tempo certo e pretendem voltar a estudar podem se inscrever, até 3/8, em uma das 1.488 escolas da rede estadual de ensino que disponibilizam a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Interessados em se inscrever em Varginha deverão entrar em contato com uma das unidades de ensino que oferecem a modalidade, são elas: E.E. Afonso Pena (35) 3221-9495, E. E.Brasil (35) 3221-2994, E.E. Deputado Domingos de Figueiredo (35) 3222-5155, E.E. Coração de Jesus (35) 3221-1999 e E.E. Professora Aracy Miranda (35) 3222- 5505.

Na EJA, o estudante conclui o ensino fundamental em dois anos e o ensino médio em um ano e meio. Para participar da modalidade de ensino é necessário ter completado 15 anos para ingressar no ensino fundamental anos finais, e 18 anos para ingressar no ensino médio, até a data de início do semestre letivo.

As aulas terão início no dia 3/8 e serão ministradas inicialmente de forma remota, por meio do Regime de Estudo não Presencial, implementado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) durante a pandemia de covid-19.

*Com informações Agência Minas