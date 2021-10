Estado anuncia aumento de repasses para o Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço

Unidade de saúde que atende cerca de 25 municípios da região do Circuito das Águas passa a contar com aporte anual de R$ 4,2 milhões.

O governador Romeu Zema anunciou nesta sexta (15), em São Lourenço, o aumento do repasse anual para o Hospital da Fundação Casa de Caridade do município, dentro da nova Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Valora Minas. Serão mais R$ 486,4 mil, divididos em parcelas mensais a serem repassadas ao longo do ano, o que equivale a um aumento de 13%. Antes, o valor recebido era de R$ 3,7 milhões e agora serão R$ 4,2 milhões destinados ao hospital.

Esse aumento de recurso visa a ampliação do acesso e melhoria na qualidade dos serviços prestados, ampliação de leitos, oferta de novos serviços, aumento da resolubilidade, principalmente nas especialidades de média complexidade.

O governador destacou a importância do investimento para aprimorar a assistência médica prestada à população. “Fazemos questão de reconhecer todas as instituições de saúde que tenham uma alta resolutividade. Hospitais que salvam mais vidas precisam ser reconhecidos”, disse.

“O programa Valora Minas tem destinado recursos para as instituições de referência em todas as regiões do estado. Queremos que quem é competente tenha o recurso extra para poder comprar um equipamento novo, para conseguir ampliar o número de leitos e, dessa maneira, fazer um trabalho melhor na área de saúde”, acrescentou Romeu Zema.

O Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, também conhecido como Hospital São Lourenço, é uma entidade filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1935 para prestar atendimento médico-hospitalar à comunidade de São Lourenço e região. O local atende a população da cidade e, também, dos municípios limítrofes que fazem parte do Circuito das Águas, cerca de 25 cidades.

Educação

Romeu Zema também ressaltou outros investimentos do estado na cidade, especialmente na Educação, com melhorias para professores e alunos.

“Temos também o programa Mãos à Obra, que tem destinado recursos para reformas de prédio escolares em todo Estado. Já são mais de três mil prédios escolares atendidos, e, aqui em São Lourenço, temos três escolas que estão recebendo R$ 1,2 milhão para reformas. Além disso, estamos trocando o mobiliário de todas as escolas do estado. São R$ 800 milhões que estão sendo investidos. São Lourenço também está recebendo 1.050 conjuntos novos, um investimento de quase R$ 400 mil”, afirmou o governador.

Valora Minas

Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o Valora Minas representa a reestruturação da antiga Política de Atenção Hospitalar do Estado, vigente desde 2003. Ao todo, o governo vai destinar R$ 1 bilhão em recursos para investimento no complexo hospitalar de todo o Estado, sendo a política pública com o maior financiamento em Minas.

A estrutura proposta pelo Valora Minas leva em consideração as necessidades da população, corrigindo disparidades na alocação de recursos entre as regiões e impasses metodológicos para mensurar a eficiência do investimento.

Reunião com setor turístico

Ainda em São Lourenço, o governador se reuniu com empresários do turismo da região. O encontro ocorreu no Parque das Águas, um dos principais atrativos da cidade, com sua fonte de água mineral e de valor medicinal. São Lourenço se destaca por ser uma das mais conhecidas estâncias hidrominerais do Brasil, sendo cidade polo do Circuito das Águas de Minas, tendo o turismo o grande impulsionador da economia da região.

Fonte: Agência Minas/Foto: Renato Cobucci/Imprensa-MG