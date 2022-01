Colônia de férias de verão do Via Café Garden Shopping acontece de 10 a 14 de janeiro

Sob a supervisão de monitores e realizada em espaço determinado, com climatização e muito conforto para a criançada, a programação para a garotada inclui atividades como, boliche, brinquedos infláveis, cinema, caça ao tesouro, gincanas recreativas e quadra com grama sintética.

As férias escolares de verão já começaram e uma grande preocupação dos pais é em como entreter a criançada, durante esses dias sem aula. E com a pandemia, as atividades precisam ser realizadas em um local que tenha a máxima segurança. Pensando no bem-estar das famílias, o Via Café Garden Shopping promoverá, de 10 a 14 de janeiro, a Colônia de Férias Garden.

Nesta edição, crianças de 2 a 12 anos, poderão aproveitar as tardes e se divertir bastante no shopping, das 13h às 17h. A semana toda de brincadeiras custa a partir de R$ 160, mas há também a opção de diária, ao valor de R$ 60. As inscrições devem ser feitas, até 09/01, na recepção da Academia Body Health. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 99771-7623.

Sob a supervisão de monitores e realizada em espaço determinado, com climatização e muito conforto para a criançada, a programação para a garotada inclui atividades como, boliche, brinquedos infláveis, cinema, caça ao tesouro, gincanas recreativas e quadra com grama sintética.

“Sabemos que no mês de janeiro, nem todos os pais que trabalham fora estão de férias, como os seus filhos. E, por isso, é tão importante mantê-los ocupados nesses dias livres. Mas, muito mais do que promover brincadeiras, a colônia de férias do shopping tem cunho pedagógico, e as atividades oferecidas são pensadas para divertir, ao mesmo tempo em que estimulam o desenvolvimento motor, a criatividade e o raciocínio lógico das crianças”, afirma a gestora de marketing do Via Café, Etienne Bandeira.

Protocolos de segurança

Comprometido com o bem-estar do cliente, o Via Café Garden Shopping incorporou à sua rotina, um rigoroso protocolo de higienização e segurança, que garante tranquilidade a seus frequentadores. O novo padrão de cuidados inclui o uso obrigatório de máscaras, sinalização indicativa para o distanciamento seguro e fluxo de pessoas, limitação do número de pessoas dentro do espaço e das lojas, automatização de estruturas de uso comum e a higienização periódica de sanitários, mesas e pisos com álcool gel 70%.

Fonte e foto: Ascom Via Café Garden Shopping