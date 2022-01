Varginha registra 153 novos casos de Covid-19

O número é maior que todo mês de novembro, quando foram registrados 149 casos.

A cidade de Varginha registrou, somente nesta quarta-feira (8), 153 novos casos de coronavírus no município. De acordo com o boletim epidemiológico, as confirmações são de 57 homens e 96 mulheres. O número é maior que todo mês de novembro, quando foram registrados 149 casos.

Dos novos casos, apenas duas mulheres, de 46 e 73 anos, estão internados. Ainda conforme o boletim, além das duas internações, outras duas pessoas também estão internadas, sendo três na enfermaria e uma no CTI.

Até o momento, Varginha tem 18.593 casos, onde 355 deles evoluíram para óbito. Vale ressaltar, também, que 17.874 pacientes recuperaram da doença.